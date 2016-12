Erster Prozess gegen mutmaßliche Putsch-Helfer in Türkei

In diesem Gericht findet der Prozess statt - © APA (AFP)

In der Türkei ist am Dienstag der erste Prozess gegen mutmaßliche Unterstützer des gescheiterten Putsches eröffnet worden. Angeklagt vor einem Gericht in Silivri westlich von Istanbul sind 29 Polizisten wegen Befehlsverweigerung in der Nacht des 15. Juli, als Militärangehörige Präsident Recep Tayyip Erdogan stürzen wollten.