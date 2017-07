Der Reisebus stürzte eine rund 200 Meter tiefe Schlucht hinunter - © APA (AFP)

Mindestens 28 Menschen sind bei einem Busunfall in Indien ums Leben gekommen. Ein Reisebus mit etwa 35 Menschen an Bord kam am Donnerstag von einer regennassen Serpentinenstraße im nordindischen Himachal Pradesh ab, wie ein Polizeisprecher in Shimla, der Hauptstadt des Himalaya-Bundesstaates, mitteilte.