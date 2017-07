28 Regierungskämpfer sterben bei Hinterhalt nahe Damaskus

Syriens Armee und verbündete Milizen hätten versucht, in das Gebiet vorzustoßen. Ost-Ghouta gehört zu den wichtigsten verbliebenen Hochburgen der Regierungsgegner. Dort kommt es trotz einer Waffenruhe immer wieder zu Kämpfen zwischen der Armee und Rebellen. Das Rebellengebiet ist eine von Regierungstruppen umgebene Enklave, die nur über Tunnel von außen versorgt werden kann. Die Anhänger von Präsident Bashar al-Assad hatten in dem Bürgerkrieg zuletzt an Boden gewonnen.

(APA/dpa)