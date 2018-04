28 Rankweiler Sportler wurden ausgezeichnet

RANKWEIL. Achtundzwanzig Athleten wurden im Rahmen der 23. Rankweiler Sportlerehrung im Vinomnasaal von der Marktgemeinde Rankweil in einem gebührenden Rahmen für die erbrachten Topleistungen im Jahr 2017 geehrt und gewürdigt.

Ehre wem Ehre gebührt. Lob und Anerkennung fand die Marktgemeinde Rankweil aus Anlass der 23. Rankweiler Sportlerehrung im Vinomnasaal für die knapp dreißig Athleten zwecks ihren starken Vorstellungen im abgelaufenen Jahr 2017. „Die Marktgemeinde Rankweil sorgt für die vielen Vereine und Sportler für die entsprechenden Rahmenbedingungen und unterstützt die Leistungen in Form von Vereinsförderungen und Auszeichnungen. Die Erwartungen wurden im Vorjahr übertroffen und als Wertschätzung gibt es die passenden Geschenke“, sprach Rankweil-Bürgermeister Martin Summer Klartext. Im September dieses Jahres steht die sanierte Turnhalle in der VS Brederis den Vereinen zur sinnvollen Freizeitbeschäftigung zur Verfügung. Die Zusammenarbeit zwischen der Marktgemeinde Rankweil und den über hundert Vereinen klappt hervorragend. Stolz auf die Leistungen der vielen jungen und älteren Sportler ist auch Rankweil Sport-Gemeinderat Helmut Jenny, welcher auch gekonnt durch das Programm der Sportlerehrung im Vinomnasaal führte. Als Gratulanten stellten sich neben Gemeindeoberhaupt Martin Summer und den GR Helmut Jenny und Alexander Schwaszta auch ein. Für einen professionellen Ablauf der 23. Rankweiler Sportlerehrung sorgten die Mitarbeiter der Gemeinde, Armin Wille und Rebecca Frick. Für das tolle Rahmenprogramm zeigten sich einige junge Musikanten der Musikschule Rankweil verantwortlich. Das Team vom Rankweiler Hof sorgte für die kulinarischen Köstlichkeiten und im Smalltalk wurde noch lange über das vergangene, erfolgreiche Rankweiler Sportjahr diskutiert. VN-TK