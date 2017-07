28-Jähriger durch Steinschlag in Tirol getötet

Der Felsbrocken traf den Wagen des Mannes - © APA (zeitungsfoto.at)

Ein Steinschlag hat am Mittwochnachmittag auf der Reschenstraße in Tirol (Bezirk Landeck) einen Toten gefordert. Im Gemeindegebiet von Nauders löste sich laut Polizei oberhalb der Bundesstraße ein Felsbrocken und traf den Pkw eines 28-jährigen Südtirolers. Der Mann wurde in seinem Auto von den Gesteinsmassen eingeklemmt und tödlich verletzt.