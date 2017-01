Arbeiter nach Sturz aus achtem Stock in Innsbruck gestorben

Der Mann erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen - © APA

Ein 28-jähriger Deutscher, der bei Fenstertauscharbeiten am Dienstagvormittag in Innsbruck aus dem achten Stock eines Wohnhauses gestürzt war, ist wenige Stunden später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Dies sagte eine Sprecherin der Polizei gegenüber der APA. Der Mann sei aus bisher unbekannter Ursache rücklings rund 20 Meter in die Tiefe gefallen.