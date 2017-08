28-Jährige starb nach Fenstersturz in Wien – Mordverdacht

Eine polizeiliche Kommission habe festgestellt, dass die Umstände in der Wohnung in der Maurer Lange Gasse nicht unbedingt mit einem Unfall in Einklang zu bringen seien, sagte Polizeisprecherin Irina Steirer. Der vorläufig festgenommene 37-Jährige befand sich in der Wohnung, als seine Freundin aus dem Fenster stürzte.

Der Verdächtige werde vermutlich erst am Sonntagnachmittag einvernommen werden, sagte Steirer. Eine ausführliche Befragung war wegen der Alkoholisierung des Mannes noch nicht möglich. Weitere Informationen kündigte die Polizeisprecherin für Montag an.

(APA)