28 Flüchtlinge an nordburgenländischer Grenze aufgegriffen

Die aus Syrien, Afghanistan und Pakistan stammenden Flüchtlinge waren im Bezirk Neusiedl am See bei Halbturn und Zurndorf im Nahbereich der Grenze auf österreichischer Seite aufgegriffen worden. Sie wurden in die Registrierungsstelle nach Nickelsdorf gebracht.

Polizei und Bundesheer würden im Burgenland seit rund zwei Wochen verstärkt auf Schwerpunktaktionen an den Grenzen im Bezirk Neusiedl am See setzen, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland mit. Besonders in den Nachtstunden seien zusätzliche Kräfte im Einsatz.

(APA)