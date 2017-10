Mehr als 300 Tote nach Doppelanschlag in Mogadischu

Zu ähnlichen Angriffen bekannte sich in der Vergangenheit oft die islamistische Miliz Al-Shabaab. Die Bombenanschläge, die Mogadischu am Samstag trafen, waren die schwersten seit Beginn des Aufstands der Al-Shabaab vor rund zehn Jahren. Im Zentrum der Hauptstadt detonierte zunächst eine in einem Lastwagen versteckte Bombe an einer belebten Kreuzung. Zwei Stunden später explodierte eine zweite Bombe in einem anderen Stadtbezirk.

“Massenmörderische Tat sticht in ihrer Bösartigkeit hervor”

Die deutsche Regierung zeigte sich von den Taten entsetzt. “Auch in Somalia, wo die Menschen ja seit langem schreckliche Erfahrungen mit der ständigen terroristischen Bedrohung haben, sticht diese massenmörderische Tat in ihrer Bösartigkeit und ihrer Dimension hervor”, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Deutschland werde die somalische Regierung auf dem Weg zur Demokratisierung und Stabilisierung weiter unterstützen.

(APA/ag.)