Das Boot sei in der Nacht zum Freitag auf dem Fluss Kasai gekentert. Als Ursache für die Katastrophe machte der Behördensprecher Jacques Mbila aus, dass das Boot überladen und die Besatzung betrunken gewesen sei.

Die Opfer wurden in der Stadt Idiofa in der Provinz Inongo bestattet, wie eine Lokaljournalistin berichtete. In der Kathedrale der Stadt wurde ein Trauergottesdienst abgehalten.

(APA/ag.)