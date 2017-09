27-Jähriger bei Frontalzusammenstoß in Anif getötet

Der Lenker des Lastwagens hat den Unfall nach ersten Informationen unverletzt überstanden. Ob eines der Fahrzeuge auf die Gegenfahrbahn geraten oder vielleicht von einer Tankstelle in die Bundesstraße eingebogen war, stand am Vormittag noch nicht fest. Zunächst war nicht einmal klar, welches Fahrzeug in welche Richtung gefahren war. Die B150 – eine der wichtigsten Einfallstraßen in die Landeshauptstadt – war längere Zeit in beide Richtungen gesperrt. Dadurch entwickelte sich ein längerer Stau.

(APA)