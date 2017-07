27.000 Quadratmeter neue Shopping-Center-Flächen in Ö im Bau

Österreich liegt bei Shoppingcentern im Spitzenfeld - © APA (dpa)

Österreich liegt derzeit mit 284 Quadratmetern Shopping-Center-Fläche pro 1.000 Einwohner im europäischen Spitzenfeld. Während in Deutschland auf 1.000 Einwohner nur 125 Quadratmeter Fläche kommen, sind es in den USA 1.140 Quadratmeter. Weitere 27.000 Quadratmeter Fläche sind in Österreich als Ergänzungen für schon bestehende Einkaufszentren im Bau.