267 Menschen starben im Jahr 2016 in Österreichs Bergen

Die meisten Alpintoten gibt es in den Sommermonaten - © APA

In Österreichs Bergen sind im Jahr 2016 insgesamt 267 Menschen bei Alpinunfällen ums Leben gekommen, um 21 weniger als im Jahr zuvor. Zudem habe es deutlich weniger Tote gegeben als im langjährigen Durchschnitt, der in den vergangenen zehn Jahren bei 297 tödlich Verunglückten pro Jahr lag, teilte das Kuratorium für Alpine Sicherheit am Mittwoch mit.