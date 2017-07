260 Menschen nach Brand aus Hotel in Tschechien evakuiert

Es kam zu starker Rauchentwicklung. Mehrere Menschen wurden medizinisch behandelt, weil sie Rauch eingeatmet hatten. Die Ursache des Feuers und die Höhe des Sachschadens waren zunächst noch nicht bekannt.

Wegen der Höhe des Gebäudes von 65 Metern forderte die Feuerwehr vorsichtshalber eine Drehleiter aus dem 70 Kilometer entfernten Plzen (Pilsen) an. Das Hotel Thermal im Sichtbeton-Architekturstil des Brutalismus ist eines der Wahrzeichen des westböhmischen Bäderorts. Es wurde 1977 eröffnet und ist in Staatsbesitz. Erst vor wenigen Wochen fand das internationale Filmfestival von Karlsbad in dem Hotel statt, zu dem zahlreiche Hollywood-Stars angereist waren.

