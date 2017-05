260 Kunstturner ermitteln die Jugend-Champions

Am Start sind 260 Aktive aus 13 Vereinen. Die meisten Aktiven stellt das TSZ Dornbirn (63), gefolgt von der TS Wolfurt mit 59 sowie der SG Götzis mit 30, TS Hohenems mit 23 und der TS Rankweil mit 22 Turnerinnen und Turnern.

Die Wettkämpfe werden in drei Durchgängen ausgetragen, diese beginnen um 08:45, um 12:20 und um 16:05. Siegerehrungen finden um 12:00, um 15:35 und um 18:35 statt. Die Veranstalter der TS Wolfurt laden alle Turnfreunde ein, sich von den starken Leistungen des heimischen Nachwuchses zu überzeugen. Bei den Turnern wird der Jugend-Titel in der Stufe Jugend 1 vergeben, bei den Turnerinnen in der Stufe Jugend 2.