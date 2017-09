2,6 Millionen Euro im Lotto-Doppeljackpot am Mittwoch

Am Mittwoch ist ein Doppeljackpot möglich - © APA/Webpic

Zum zweiten Mal in Folge hat die Lotto-Ziehung (1, 12, 31, 32, 38, 43) keinen Sechser hervorgebracht, daher geht es am Mittwoch um einen Doppeljackpot. Ein Solo-Gewinn im ersten Rang von “6 aus 45” wäre dann rund 2,6 Millionen Euro wert, berichteten die Lotterien am Montag.