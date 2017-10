Wegen einer ganzen Reihe von Delikten, darunter versuchte Brandstiftung, schwere Sachbeschädigung, Diebstahl, Gefährdung der körperlichen Sicherheit und mehrfache sexuelle Belästigung – ist am Montag ein 26-Jähriger in einem betreuten Wohnheim in Wien-Alsergrund festgenommen worden. Von Jänner bis August des heurigen Jahres war der Mann mehrfach angezeigt worden.

Der 26-Jährige hatte in dem Wohnheim in der Ayrenhoffgasse unter anderem Möbelstücke angezündet, Wände beschmiert, pyrotechnische Gegenstände gezündet und vor dem Personal onaniert. Bei einer Vernehmung mit der Brandgruppe des Landeskriminalamtes Wien gab der österreichische Staatsbürger an, aus Frust gehandelt zu haben. Die Schadenssumme beläuft sich auf rund 200.000 Euro. (APA) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken