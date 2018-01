26-Jährige in Tirol getötet: Schuldspruch für Schwiegervater

Ein 43-Jähriger ist am Donnerstag am Landesgericht Innsbruck wegen Mordes zu 20 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Ihm wurde vorgeworfen, am 2. Februar des vergangenen Jahres seine Schwiegertochter von der Arbeit abgeholt und getötet zu haben. Die Leiche der zweifachen Mutter wurde schließlich im April im Inn gefunden. Das Urteil ist vorerst nicht rechtskräftig.

Die Verteidigung meldete sofort Berufung und Nichtigkeitsbeschwerde an. Die Geschworenen sprachen den Angeklagten mit sieben zu einer Stimmen schuldig. Der 43-jährige Serbe hatte sich zu Prozessbeginn nicht schuldig bekannt und bis zuletzt seine Unschuld beteuert.