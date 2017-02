26 Festnahmen nach Autobombenanschlag im Südosten der Türkei

Autos brannten aus, Gebäude wurden schwer beschädigt - © APA (AFP)

Nach einem tödlichen Autobombenanschlag im Südosten der Türkei sind am Samstag 26 Verdächtige festgenommen worden. Unter ihnen sei auch der Besitzer des Fahrzeugs, das am Freitag in Viransehir detoniert war, erklärte der Gouverneur der Provinz Sanliurfa, Güngör Azim Tuna. Für den Anschlag machte er die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) verantwortlich.