26 Einbrüche in drei Nächten im oö. Salzkammergut

Die Polizei vermutet den gleichen Täter hinter den Vorfällen - © APA

Im oö. Salzkammergut hält eine Einbruchsserie die Ermittler auf Trab: In der Nacht auf den 27. Dezember stieg ein Unbekannter in sieben Geschäfte in Ebensee ein, von 28. auf 29. Dezember wurden elf in Gmunden heimgesucht. In der Nacht auf den 3. Jänner schlug ein Täter achtmal in Mondsee zu. Die Polizei hält es für möglich, dass alle 26 Delikte auf das Konto des selben Langfingers gehen.