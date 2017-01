250 Vorarlberger Schulklassen nehmen an den Schulskitagen teil

Für rund 5.000 Kinder heißt es im Jänner wieder “ab auf die Piste!” – denn die Schulskitage sind gestartet. Mit dabei sind dieses Jahr 250 Schulklassen aus ganz Vorarlberg. Damit fördern die Vorarlberger Sponsoren den heimischen Ski- und Snowboard-Nachwuchs.

In Vorarlberg steigt die Zahl der Skifahrer

“Für uns als Fachgruppe ist es sehr wichtig, dass wir junge Schüler auf die Piste bekommen”, so der Geschäftsführer der Bergbahnen Brandnertal Markus Comploj. Damit soll das Sportland Vorarlberg gefördert werden, damit es auch in Zukunft genügend Ski- und Snowboarder hat. Im Gegensatz zu anderen Ländern steigt in Vorarlberg die Zahl der Skifahrer wieder. Comploj weiß, dass es vor allem auf den Wohnort der Kinder ankommt. Kinder, welche in ländlichen Gegenden aufwachsen, lernen meist sehr früh das Skifahren.

VOL.AT/Madlener © VOL.AT/Madlener

Spaß und Sicherheit auf der Piste

Im Rahmen der Aktion “Skifahren mit Flocke” erhalten Dritt- und Viertklässler kostenlose Skitickets und Skiunterricht vom VSV, sowie Leihausrüstung nach Bedarf. Auch die Schüler der fünften und sechsten Schulstufe dürfen sich beim #Schifahra über kostenlose Skikarten, ein Mittagessen und Betreuung durch die Skischulen für Pistenneulinge freuen. “Die Schulskitage vermitteln Spaß am Skifahren und Snowboarden. Der Sicherheitsaspekt ist natürlich genauso wichtig”, informiert Werner Eberle, Landesreferent für den Breitensport beim VSV.

VOL.AT/Madlener © VOL.AT/Madlener

Organisation als größte Herausforderung

Für viele Kinder der Volksschule Kirchdorf Lustenau ist es der erste Skitag ihres Lebens. Besonders die Organisation des Skitages ist für die Lehrerin Maria Hämmerle eine große Herausforderung. In ihrer klassenübergreifenden Gruppe betreut sie Kinder zwischen sechs und zehn Jahren. Vor allem auf die ganz Kleinen muss besonders aufgepasst werden, erklärt Hämmerle. “Da ist schon allein das Tragen der Ski eine Herausforderung”.