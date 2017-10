250-kg-Bombe in Berlin entschärft – Bewohner kehrten zurück

Nächtlicher Großeinsatz für Polizei und Feuerwehr - © APA (AFP)

Rund 14 Stunden nach der Entdeckung haben Spezialisten der Polizei eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Berlin unschädlich gemacht. Die Entschärfung des 250 Kilogramm schweren Sprengkörpers sei erfolgreich verlaufen, teilten Feuerwehr und Polizei in der Nacht auf Dienstag mit. Mit der Entwarnung durften auch die Bewohner in ihr Zuhause in der deutschen Hauptstadt zurückkehren.