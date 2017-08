2,5 Mio. Euro Sturmschaden an EAG-Strom-Infrastruktur

Die orkanartigen Böen rissen etliche Bäume aus - © APA

Die Energie AG Oberösterreich (EAG) beziffert den Schaden nach dem Sturm, der am 18. und 19. August mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 130 Stundenkilometern über das Land gezogen ist, mit mehr als 2,5 Millionen Euro. Das berichtete das Unternehmen am Dienstag. Die orkanartigen Böen rissen etliche Bäume aus und richteten vor allem im Inn- und Mühlviertel schwere Schäden an den Leitungen an.