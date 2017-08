25 Leichen in ehemaliger libyscher IS-Hochburg entdeckt

In verschiedenen Teilen der Stadt wurden Tote gefunden - © APA (AFP)

In der ehemaligen IS-Hochburg Sirte in Libyen sind die Leichen von 25 Menschen gefunden worden. Etwa acht Monate nach der Eroberung der Hafenstadt durch Milizen entdeckten Helfer eines eingesetzten Komitees die Toten in verschiedenen Teilen der Stadt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur LNA am Freitag unter Berufung auf den Vorsitzenden des Komitees, Khalifa Gheith.