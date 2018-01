25 Jahre Rollhockeyclub Dornbirn

Die Rollhockey-Cracks luden zur großen Jubiläumsfeier.

„Starke Wurzeln sind die Grundlage für die Erfolge eines Vereines“, verriet Langzeit-Präsident Herbert Schrattner eines der Erfolgsrezepte des rührigen Vereins. „Ohne das große Engagement der ehrenamtlichen Funktionäre, den vielen freiwilligen Helfern und Eltern wäre ein so großer Aufwand erst gar nicht möglich“, betonte er weiter in seiner Eröffnungsrede.

Trotz erfolgreicher Ära in den vergangenen 25 Jahren lehnten sich die Verantwortlichen des RHC Dornbirn nicht zurück, sondern vollzogen im letzten Jahr eine zukunftsweisende Umstrukturierung des Vereins.

Sport-Stadträtin Marie Louise Hinterauer hob in ihrer Ansprache hervor, dass sie die langjährige und niveauvolle Zusammenarbeit mit Präsident Herbert Schrattner sehr schätzt und gratulierte dem Verein zu den großen Erfolgen und der erfolgreichen Jugendarbeit. Auch

Landessportreferent Michael Zangerl zeigte sich begeistert über so viel ehrenamtliches Engagement beim RHC Dornbirn und verwies darauf, dass es immer schwieriger wird Ehrenamtliche in die Vereine zu bringen. Der RHC ist damit ein Aushängeschild in Sachen „Engagement“.