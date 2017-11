25 Jahre-Jubiläum der Emser Palast-Tätscher

Hohenems. Zum Fasnatauftakt am 11. 11. feierten auch die Emser Palast- Tätscher als erste Guggamusik der Nibelungenstadt ihr erstes 25 Jahre-Jubiläum. Gegründet wurden die Palast-Tätscher, denen seit bereits 15 Jahren Martin Hämmerle als Obmann vorsteht, am 1. April (kein Scherz“!) 1992.

Die Paten der neu gegründeten Guggamusik waren der ehemalige Bürgermeister Otto Amann und Hildegard Themessl, die von 1990 bis 1991 die bessere Hälfte des Emser Ritterpaares bildete. In den sehr aufwendig gestalteten Kostümen wurde immer wieder das Thema „in und um den Palast“ aufgegriffen, z.B. als Palastwachen, Ritter und Burgfräulen. In den kommenden Jahren spielt aber der Drache eine wichtige Rolle: Drachenkrieger ist das Motto bei den Palast-Tätschern in den nächsten fünf Jahren.

Seit vielen Jahren organisieren die Palast-Tätscher auch das internationale Monsterkonzert, das am 20. Jänner 2018 zum 24. Mal Guggamusiken aus dem ganzen Land, aus Liechtenstein, der Schweiz und Deutschland nach Dornbirn bringen wird, wo es zuerst auf dem Marktplatz und am Abend auf dem Messegelände laut, bunt und schräg zugehen wird. Daneben absolvieren die Palast-Tätscher immer wieder tolle Auftritte im In- und Ausland, etwa in Wien, an der Cote´ d´Azur, im Elsaß, beim Guggentreffen in Schwäbisch Gmünd oder in Bournemouth in England.