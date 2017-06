25 Jahre Engel – ein Fest muss gefeiert werden

Vor 25 Jahren, am Pfingstsamstag eröffneten Cornelia und Norbert Wascher das Wirtshaus-Restaurant Engel. Sie kamen von Kärnten über den Arlberg nach Klösterle, kauften das leerstehende Haus und nach einer kurzen Umbau- und Renovierungsphase konnten sie die ersten Gäste am Pfingstwochenende begrüßen. „Wir luden zu einem Frühschoppen am Pfingstsonntag und es kamen ganze fünf Gäste. Das hat sich bis heute Gott sei Dank geändert“, erzählte Cornelia Wascher anlässlich ihrer Begrüßung am vergangenen Sonntag. Vizebürgermeisterin Barbara Mathies überreichte ihr im Namen der Gemeinde zum Jubiläum eine Ehrenurkunde und bedankte sich beim Ehepaar Wascher für ihren Einsatz. Mit Musik, Festbier, Jubiläumswein und Wirtshausschmankerl feierte die Familie Wascher mit ihren Freunden und Gästen vergangenen Sonntag ihr Jubiläum. Für die musikalische Unterhaltung sorgten das Seestern Quintett und das Trio Alpensound.