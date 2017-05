25-Jähriger stach Freundin beinahe das Auge aus

Der Afghane stach seiner Lebensgefährtin mit der Spitze eines Regenschirms beinahe das Auge aus. Ob dieses noch zu retten sein wird, war zunächst unklar, Lebensgefahr bestand keine. Der junge Mann wurde tags darauf am Westbahnhof festgenommen, berichtete die Polizei am Dienstag.

Zwischen den Lebensgefährten hatte es offenbar schon längere Zeit Streit und auch Gewalttätigkeiten gegeben. Allerdings hatte sich das Opfer nicht an die Polizei gewandt. Am Sonntag eskalierte die Situation endgültig, wobei sich der 25-Jährige auf ein “Blackout” beruft: Er könne sich aufgrund seiner Alkoholisierung nicht an den Vorfall erinnern. Er befindet sich in Haft.

(APA)