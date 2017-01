Ein 25-Jähriger ist am Dienstag in St. Leonhard im Pitztal (Bezirk Imst) rund 200 Meter von einer Lawine mitgerissen worden. Wie die Polizei berichtete, löste der Einheimische diese beim Einfahren in eine Rinne selbst aus. Als die Schneemassen zum Stillstand kamen, blieb der Wintersportler unverletzt an der Oberfläche liegen. Er hatte lediglich Ski und Stöcke verloren.

Der Tiroler hatte zuvor gemeinsam mit einem Begleiter (48) im Skigebiet Rifflsee den organisierten Skiraum verlassen. Der 48-Jährige wurde von der Lawine nicht erfasst. (APA) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken