Die Frau wurde festgenommen und mehrfach angezeigt - © APA (Symbolbild)

Eine 25-Jährige hat am Samstagnachmittag in einer Wohnung in Wien-Liesing ihren Ex-Freund mit einem Messer sowie einem zerbrochenen Glas angegriffen. Der 29-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Zwei in die Karl-Schwed-Gasse gerufene Polizisten wurden ebenfalls von der Frau attackiert und leicht an den Händen verletzt. Schließlich wurde die Frau festgenommen und mehrfach angezeigt.