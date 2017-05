37 Tote bei IS-Anschlag nahe Flüchtlingslager in Syrien

Die Extremisten griffen demnach am Dienstag in der Region um den Ort Al-Shadadi die von der Kurdenmiliz YPG angeführten Demokratischen Kräfte Syriens (SDF) an. Mindestens fünf Selbstmordattentäter hätten sich in die Luft gesprengt, erklärten die Aktivisten. Auch einige SDF-Kämpfer seien unter den Toten. In der Region gebe es viele Flüchtlinge. Die heftigen Kämpfe gingen weiter.

Die Kurden sind in Syrien der wichtigste Partner der US-geführten internationalen Koalition im Kampf gegen den IS. Die YPG kontrolliert große Teile der Grenze zur Türkei und führt die Offensive auf die nordsyrische IS-Hochburg Al-Raqqa an.

Die oppositionsnahe Beobachtungsstelle stützt sich auf ein Netz von Informanten in Syrien. Von unabhängiger Seite sind ihre Angaben nur schwer zu überprüfen.

(APA/ag.)