24-Stunden im Zeichen der Bulldogs

Wie bereits in den vergangenen Jahren werden die Schützlinge von Head Coach Dave MacQueen geballt der Öffentlichkeit präsentiert. Ganze 24 Stunden lang soll sich die Welt – zumindest auf einer eigens eingerichteten Webadresse – nur um die Dornbirn Bulldogs drehen. Auf der Internet-Seite www.bulldogs.hockey servieren die Vorarlberger ihren Fans am 24. Juni einen ganzen Tag lang Hintergründe und Emotionen zum Kader der Erste Bank Eishockey Liga-Saison 2017/18. Die Anhängerschaft aus der Region lädt der Club zudem ab 18:30 Uhr zum gemütlichen Fan-Treff in die Arena Schoren, wo unter Gleichgesinnten das neue Gesicht der Bulldogs analysiert werden kann.

