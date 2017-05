24-jähriger Vorarlberger in Osttirol schwer verunfallt

Es grenzt fast an ein Wunder, dass der 24-Jährige überlebte. Der ORF Tirol berichtet am Sonntag Abend von diesem und einem weiteren schweren Autounfall in Tirol.

Am Samstag, gegen 22:45 Uhr lenkte ein 24-jähriger Vorarlberger einen Pkw auf der Felbertauernbundesstraße im Gemeindegebiet von Huben in Richtung Lienz. Auf Höhe Kilometer 18,6 geriet der Pkw in einer langgezogenen Linkskurve ins Schleudern, prallte gegen einen Mauersockel der Iselbrücke und stürzte ca. 15 Meter über eine steile Böschung in die Isel, wo das Fahrzeug am Dach liegen blieb. Der Lenker konnte sich selbst aus dem Pkw befreien. Er wurde von der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Lienz eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Im Einsatz standen die Feuerwehr Huben und Matrei i.O. sowie Rettung und Polizei.

(Red.)