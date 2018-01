24 Gräber deutscher Soldaten in Tallinn freigelegt

In Estland sind 24 Gräber deutscher Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg freigelegt worden, die vor gut zwei Wochen bei Bauarbeiten in der Hauptstadt Tallinn entdeckt wurden. Nach Angaben von Arnold Unt vom estnischen Kriegsmuseum handelt es sei bei den Kriegstoten vermutlich um Angehörige der Kriegsmarine. Darauf deuteten Erkennungsmarken und andere gefundene Gegenstände wie etwa Uniformknöpfe hin.

Die entdeckten Gräber liegen in einem Park, in dem eine Gedenkstätte für die Opfer der kommunistischen Herrschaft errichtet wird. Nach Angaben der staatlichen Immobilienverwaltung sollen die Gebeine der Soldaten bis Anfang Februar in eine nahegelegene deutsche Kriegsgräberstätte umgebettet werden.