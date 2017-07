24 Camorra-Festnahmen in Spanien, Deutschland, Italien

Errfolgreiche Razzien in mehreren Ländern - © APA (AFP)

Bei einem koordinierten Polizeieinsatz sind in Spanien, Italien und Deutschland 24 mutmaßliche Camorra-Mitglieder festgenommen worden. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch in Barcelona mitteilte, wurden allein 14 Verdächtige in Spanien gefasst und zwei in Deutschland. Sie sollen an Drogenhandel und Geldwäsche mithilfe von Autovermietungen und anderen Geschäften beteiligt gewesen sein.