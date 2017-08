24.207 Euro für die Vorarlberger Lebenshilfe

Bundesligist SCR Altach absolvierte im Rahmen der “Woche der Herzen” das alljährliche Benefizspiel. Dabei ging es für das Team von Trainer Klaus Schmidt in die Nachbargemeinde Götzis, wo die Begegnung gegen den Gastgeber FC Vollbad Götzis pünktlich um 18:15 Uhr angepfiffen wurde.Im Mittelpunkt der Partie stand der soziale Zweck, denn die Einnahmen gingen dabei zu Gunsten der Lebenshilfe Vorarlberg, die mit den Erlösen die Sanierung der Werkstätte Götzis-Eichbühel vorantreiben. Ein Scheck in Höhe von 24.207 Euro wurde an die Lebenshilfe Vorarlberg übergeben.

Chefcoach Klaus Schmidt brachte neben gestandenen Profis wie Rouinier Hannes Aigner auch Spieler von den SCRA-Amateuren zum Einsatz. Nicht mit von der Partie waren die vier Teamspieler Adrian Grbic, Neuzugang Mathias Honsak, Benjamin Ozegovic und Valentino Müller.

FC Vollbad Götzis vs. CASHPOINT SCR Altach 0:10 (0:1)

Mittwoch, 30.08.2017 – 18:15 Uhr

Möslestadion, Götzis

SCRA (1. Halbzeit): Dmitrovic; Sakic, Janeczek, Zwischenbrugger, Schreiner; Oum Gouet, Nussbaumer, Tartarotti, Cheukoua; Tekpetey, Akyildiz

SCRA (2. Halbzeit): Dmitrovic; Lienhart, Zech, Netzer, Sonderegger; Salomon, Piesinger, Gebauer, Dobras, Nutz; Aigner

Tore: 0:1 (26.) Sakic; 0:2 (51.) Tartarotti; 0:3 (54.) Tekpetey; 0:4 (61.) Akyildiz; 0:5 (68.) Aigner; 0:6 (73.) Gebauer; 0:7 (75.) Lienhart; 0:8 (78.) Nutz; 0:9 (80.) Gebauer; 0:10 (82.) Salomon