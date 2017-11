Blutiger Moschee-Anschlag auf Sinai: Totenzahl auf 305 gestiegen

Wegen des Terroranschlags in Ägypten schaltet Paris um Mitternacht die Beleuchtung des Eiffelturms ab. Damit solle der Opfer des Anschlags gedacht werden, hieß es auf dem Twitter-Konto der Stadt. Bei dem Attentat auf eine Moschee auf der Sinai-Halbinsel wurden mindestens 235 Menschen getötet und 109 weitere verletzt.Paris. Zuletzt blieb die Beleuchtung des Wahrzeichens der französischen Hauptstadt am 16. Oktober im Gedenken an die Opfer des Attentats in der somalischen Hauptstadt Mogadischu aus, bei dem mehr als 275 Menschen getötet wurden.