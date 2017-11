2,35 bis 2,6 Prozent mehr Gehalt und Bildungspaket im Handel

Nach drei Verhandlungsrunden haben sich die Sozialpartner am Mittwoch zu einem neuen Kollektivvertrag für die rund 400.000 Angestellten im österreichischen Handel durchgerungen. Der Abschluss ist "für beide Seiten gerade noch vertretbar", hieß es. In den Abendstunden verkündeten die Verhandler die Einigung auf ein Gehaltsplus von 2,35 bis 2,6 Prozent. Auch ein Bildungspaket wurde geschnürt.

Im Detail steigen die Gehälter in der alten Gehaltstafel um 2,35 bis 2,6 Prozent, jedoch mindestens um 40 Euro. Die Einstiegsgehälter werden neu auf 1.636 Euro erhöht. Lehrlingsentschädigungen werden mit Fixbeträgen von 20 Euro im ersten Lehrjahr bis 40 Euro im vierten Lehrjahr angehoben, teilten die Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) und die Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp) mit.

Auch die berufsbegleitende Weiterbildung wurde erleichtert, Arbeitgeber müssen bei der Dienstplanung künftig Rücksicht auf Bildungswünsche der Mitarbeiter nehmen. “Wir stellen uns offensiv der Herausforderung der fortschreitenden Digitalisierung, die vermehrt zusätzliche Kompetenzen von unseren MitarbeiterInnen erfordert”, so die Verhandlungsleiter Peter Buchmüller, Obmann der Bundessparte Handel in der WKÖ, und Franz Georg Brantner, Vorsitzender des Wirtschaftsbereichs Handel in der GPA-djp.