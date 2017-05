23-Jähriger raste in OÖ mit 173 km/h in 70er-Beschränkung

Die Polizei nahm dem Raser den Schein ab - © APA

Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt ist am Freitagabend ein 23-Jähriger in Wels mit seinem Auto unterwegs gewesen. Der Pkw-Lenker fuhr laut Polizei mit 173 km/h in eine 70er-Beschränkung. Eine Zivilstreife, die hinter dem Raser unterwegs war, hielt ihn an und nahm ihm an Ort und Stelle den Führerschein ab. Der Mann erklärte gegenüber der Polizei, dass er schnell zu seiner Freundin wollte.