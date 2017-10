23-Jähriger nach Sturz in Wienfluss schwer verletzt

Der 23-Jährige wurde mittels Rettungswanne und Flaschenzug geborgen - © APA (Berufsrettung Wien)

Ein junger Mann ist am Freitagnachmittag in das Bett des Wienflusses gestürzt und schwer verletzt worden. Der 23-Jährige sei zu Fuß auf der Mauer an der Linken Wienzeile in Rudolfsheim-Fünfhaus auf Höhe der Anschützgasse entlang gegangen, offenbar ausgerutscht und rund zehn Meter in die Tiefe auf den betonierten Boden neben dem Wasserlauf gefallen, berichtete Andreas Huber von der Berufsrettung.