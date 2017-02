23-Jähriger im PKW nach Österreich geschleppt

Nach Polizeikontrolle folgten Anzeigen - © APA

Zivilfahnder haben am Mittwoch bei Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) einen mit zwei Männern besetzten Pkw kontrolliert. Dabei sahen sie, dass im Fond ein weiterer Mann lag, der keinen gültigen Ausweis dabei hatte. Der 27-jährige Lenkerer und der 26-jährige Beifahrer wurden wegen Schlepperei angezeigt, berichtete die Polizei am Donnerstag.