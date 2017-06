23. Internationaler Bodensee- Schulcup 2017

Gesundheit im Fokus Bei den Vitaltagen im Dornbirner Messepark dreht sich alles rund um das Thema Gesundheit. An verschiedenen Stationen werden kostenlos Dienste angeboten, wie Blutzucker, Cholesterin und Körperfett messen und andere Parameter bestimmen lassen. Auch interessante Interviews mit Gesprächspartnern aus dem Gesundheits- Sport- und Sicherheitsbereich kann man in Anspruch nehmen. Auch ein Kletterturm ragt in die Höhe, an dem sich junge Besucher erfreuen können. Im Rahmen dieses Programmes fand auch der Presseauftakt für den internationalen Bodensee- Schulcup statt. Alles rund um das Sportereignis Der internationale Bodensee- Schulcup ist ein internationales Schulsportfestival für 12-15-jährige Schüler und Schülerinnen aller den Bodensee angrenzenden Bundesländer und Kantone. Die Teilnehmenden Länder und Kantone sind Baden- Württemberg, Bayern, St. Gallen, Thurgau, Vorarlberg und Rheinland-Pfalz. Seinen Ursprung hat das Sportfest in Konstanz und findet am 21. bis 23. September 2017 zum fünften Mal in Bregenz statt. Der Schulcup entstand im Rahmen einer Umstrukturierung des Sportwettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“. Teamgeist, Fairplay und Freundschaft sind die zentralen Merkmale der Veranstaltung. Für die große Anzahl von Schülern und Schülerinnen bietet der Sport Gelegenheit, sich kennenzulernen, Vorurteile zu verringern und zueinander zu finden. Es werden die Sportarten Leichtathletik und Handball vertreten. Sponsoren sind unter anderem die Vorarlberger Nachrichten, Messepark, ALPLA, Pfanner, Haberkorn etc. Bei der Pressekonferenz wurde ein Vorgeschmack gegeben, was Tolles auf uns zukommt, wer die Mitverantwortlichen, Organisatoren und Sponsoren sind und was für ein großartiges Engagement hinter der Veranstaltung steckt.