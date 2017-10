23 AusstellerInnen präsentierten ihre Talente im Bludenzer Stadtsaal

Rund 23 Senioren und Seniorinnen zeigten am vergangenen Wochenende wieder einmal eindrucksvoll, dass Kreativität kein Alter kennt. Das dargebotenen Spektrum an Talenten reichte dieses Mal von Handarbeitskunst wie etwa Strick- und Näharbeiten über Krippenbau bis hin zu ungewöhnlicherem wie Scherenschnitt und Kalimbas.

Neben der Kreativausstellung gab es auch wieder ein vielfältiges Rahmenprogramm. Dabei erwarteten die BesucherInnen der zweitägigen Veranstaltung unterschiedliche Lesungen und Musikbeiträge. Besondere Highlights der diesjährigen Kreativausstellung bildeten die „Kochshow” von Sicheres Vorarlberg und der Auftritt der Linedance-Gruppe.

„Die diesjährigen Kreativ Tage haben wieder einmal eindrucksvoll gezeigt wieviel Ideenreichtum und Potential in den Senioren und Seniorinnen steckt. Es ist immer wieder beeindruckend, was für eine Vielzahl an Talenten Bludenz zu bieten hat”, zeigte sich Bürgermeister Mandi Katzenmayer begeistert.

„Der rege Austausch unter den TeilnehmerInnen macht die Senioren Kreativ Tage immer wieder zu etwas Besonderem. Die Veranstaltung ist nicht nur dazu da, den künstlerischen Talenten der älteren Generation eine Plattform zu bieten sondern auch um den Kontakt unter den Senioren und Seniorinnen zu fördern”, so Hannes Moser, Obmann des Seniorenbeirates, der sich über die gute Stimmung unter den Ausstellern freute.