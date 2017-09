22-Jähriger in Salzburg bei Rauferei niedergestochen

Der Angreifer wurde festgenommen - © APA (Webpic)

Ein 22-jähriger Tennengauer ist in der Nacht auf Samstag in der Salzburger Altstadt von einem 26-jährigen Einheimischen niedergestochen worden. Die beiden Nachtschwärmer hatten sich zuvor in einem Lokal gestritten. Nach einer Rauferei brach der 22-Jährige plötzlich mit einer Stichverletzung zusammen. Er wurde notärztlich versorgt und ins Spital eingeliefert. Die Polizei nahm den 26-Jährigen fest.