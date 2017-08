22-Jährige verletzte sich bei Kletterunfall in Tirol schwer

Die Deutsche fiel rund zehn Meter tief ins Seil - © APA (Archiv)

Eine 22-jährige Deutsche hat sich am Dienstag bei einer Klettertour am Grundschartner in Brandberg (Bezirk Schwaz) schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei berichtete, rutschte die Frau aus und fiel über felsendurchsetztes Gelände rund zehn Meter tief ins Seil. Sie wurde mit Brust-, Bein- und Armverletzungen in das Krankenhaus nach Schwaz geflogen.