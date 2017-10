22.000 Viennale-Tickets innerhalb der ersten Stunde verkauft

Die 55. Viennale kann bereits ihren ersten Rekord verzeichnen: 22.000 Tickets wurden innerhalb der ersten Stunde des am Wochenende angelaufenen Vorverkaufs für das am Donnerstag startende Festival abgesetzt. Insgesamt wurden am ersten Wochenende mit rund 40.000 Tickets ähnlich viele Karten für das cineastische Hochamt verkauft wie im Vorjahr.

Damit sind bereits 63 der 328 Vorstellungen ausverkauft und nurmehr Restkarten an der Abendkasse erhältlich. Im Vorjahr waren es 73 von 345 Vorstellungen gewesen. Traditionell gehören die Blockbuster, die im Gartenbaukino zu sehen sind, zu den beliebtesten Viennale-Werken beim Vorverkaufspublikum, darunter der neue Film "Downsizing" von Oscar-Gewinner Christoph Waltz, Guillermo del Toros Venedig-Gewinner "The Shape of Water" oder die heimische Ko-Animationsproduktion "Teheran Tabu". Jedoch schafften es auch einige der kleineren Werke in die Königskategorie der Ausverkauften, so etwa die Hollywood-Doku "Becoming Cary Grant" oder der New Yorker Musikepisodenfilm "Person to Person".