21,7 Milliarden Euro Flüchtlingsausgaben 2016 in Deutschland

Für das laufende Jahr sind demnach für den Flüchtlingsbereich 21,3 Milliarden Euro im Bundesbudget eingeplant. Auch hier sind wieder die größten Posten Unterstützungsleistungen an Länder und Kommunen sowie die Fluchtursachenbekämpfung. Dazu gehört vor allem humanitäre Hilfe in den Herkunftsregionen.

Ein Großteil des Geldes floss offensichtlich weiter an die deutsche Wirtschaft. “Man kann das auch als ein riesiges Konjunkturprogramm bezeichnen”, zitierte “Spiegel Online” den Konjunkturchef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Ferdinand Fichtner. Er schätze, dass etwa 90 Prozent der vom Bund eingesetzten Mittel etwa über Mietzahlungen, Bau-Investitionen oder Ausgaben der Flüchtlinge für Lebensmittel und Alltagsbedarf an die Unternehmen in Deutschland gegangen sei.

(APA/ag.)