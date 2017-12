2:1! VEU Feldkirch mit viel Mühe zum Pflichtsieg

Die Viertplatzierte VEU Feldkirch siegt mit viel Mühe gegen Schlusslicht KAC II knapp mit 2:1.

In einem torlosen Startdrittel machten die jungen Klagenfurter den VEU Cracks das Leben schwerer als es ihnen lieb war. Ab und an hing sogar eher die Führung der Gäste in der Luft. Die Hausherren kamen kaum auf Touren und waren bei den wenigen Chancen im Abschluss zu harmlos. So ging es mit einem torlosen Unentschieden zum ersten Mal in die Kabinen.

Mit diesem knappen Sieg erhöhten die Feldkircher ihr Punktekonto auf 49 und holten so wichtige Zähler für den Kampf um die Play Off Plätze.

Dieser Kampf intensiviert sich in den nächsten Tagen. Zunächst geht es am zweiten Weihnachtsfeiertag zum Erzrivalen nach Lustenau, danach warten mit Kitzbühel und Zell an See noch zwei weitere sehr starke Gegner in der Fremde, bevor man am 5 Jänner daheim die Wälder zum Derby empfängt.