21-jähriger Tiroler brutal niedergeschlagen

Schwere Verletzungen trug ein 21-jähriger Mann bei einer Auseinandersetzung am Freitagabend auf einem Tankstellenparkplatz in Breitenwang (Bez. Reutte) davon. Er musste nach der Einlieferung ins Krankenhaus Reutte in die Innsbrucker Klinik für eine Operation überstellt werden, meldete die Polizei.

Der Täter, ein 32-jähriger Österreicher, habe dem 21-Jährigen mehrmals ins Gesicht geschlagen und auf ihn eingetreten, als dieser bereits am Boden lag. Die Szenen wurden angeblich von der Überwachungskamera der Tankstelle festgehalten. Der mutmaßliche Täter sei amtsbekannt und wird nach den Erhebungen wegen schwerer Körperverletzung angezeigt. Auslöser der Auseinandersetzung soll gewesen sein, dass der Bruder des späteren Angreifers mit der Freundin des Opfers geflirtet hätte.