Zwei Tote bei Unfällen in der Steiermark

Zwei Tote hat es am Wochenende bei Unfällen auf steirischen Straßen gegeben. Ein 21-jähriger Lenker wurde auf der A9, der Pyhrnautobahn, überfahren, als er ein totes Reh beseitigen wollte. Bei einer Frontalkollision im Bezirk Voitsberg starb ein 57-jähriger Pkw-Lenker, der von einem anderen Wagen gerammt wurde. Dessen Fahrer war nach Angaben der Polizei vermutlich eingeschlafen.

Ein 21-jähriger Slowene hatte Samstagabend auf der A9 bei Vogau (Bezirk Leibnitz) ein Reh angefahren und wollte das tote Tier beseitigen. Er stellte sein Auto auf den Pannenstreifen und ging zum zweiten Fahrstreifen, wo das Wild lag. Dabei wurde er von einem nachkommenden Kleinbus überfahren und starb noch and er Unfallstelle. Der Lenker des Busses, ein 52-jähriger Slowene, und sein Beifahrer blieben unverletzt.

Der zweite Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 5.45 Uhr auf der B70, der Packerstraße. Ein 45-Jähriger Weststeirer war von Graz in Richtung Köflach unterwegs, als er kurz vor dem Tunnel Voitsberg eingenickt sein dürfte. Dabei kam er mit dem Wagen auf die andere Straßenseite und krachte frontal in den Pkw eines 57-Jährigen. Dieser erlitt durch den Aufprall tödliche Verletzungen. Der 45-jährige Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen, ein Alkoholtest verlief negativ.